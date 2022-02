Benfica-Ajax 2-2, pari spettacolare in Champions. Haller protagonista: gol e autogol

Haller segna in entrambe le porte in Benfica-Ajax. La sfida di Champions League valida per gli ottavi di finale si deciderà ad Amsterdam

Pareggio ricco di emozioni all'Estádio da Luz in cui si sono sfidate Benfica e Ajax nella gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Come per Atletico Madrid-Manchester United, il verdetto per il passaggio del turno ai quarti si deciderà in Olanda.

Al 18’ hanno sbloccato il match gli olandesi con la firma di uno dei talenti più cristallini dell’Eredivise: Dusan Tadic. Il fantasista serbo ha lasciato partire una conclusione precisa col mancino su assist di Mazraoui che a sua volta aveva rubato la sfera a Grimaldo. Qualcosa di decisamente inusuale è successa tra il 26’ ed il 29’, ovvero l’autogol e il gol di uno stesso calciatore: Sebastien Haller. Prima il centravanti ex West Ham ha intercettato maldestramente un pallone teso di Vertonghen facendolo terminare dentro la propria porta. Successivamente, è sempre Haller che in due tempi buca il portiere Vlachodimos, eludendo proprio l’ex difensore del Tottenham, facendosi perdonare dai propri tifosi. Al 72’ è arrivato il nuovo pareggio del Benfica a seguito di un contropiede gestito da Rafa Silva che ha appoggiato la sfera per Gonçalo Ramos. Sulla respinta di Pasveer è arrivato il subentrato Yaremchuk che di testa da pochi passi ha realizzato il 2-2.