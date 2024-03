Barcellona-Napoli 3-1: apre Lopez, chiude Lewandowski. Xavi passa in Champions League

Si è conclude sul risultato di 3-1 la sfida tra Barcellona e Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League.

⚽️ 12 marzo - 22:56

Si chiude qui il percorso del Napoli in Champions League, che esce sconfitto dal rettangolo verde di Montjuïc per mano del Barcellona di Xavi. 3-1 il risultato finale e qualche rimpianti per la formazione di Calzona, che per diversi momenti del match ha dato l'impressione di potersela giocare alla pari con una delle corazzate della competizione.

Il match si sblocca al 15' con Fermin Lopez. Cancelo dal fondo mette la palla all'indietro in mezzo all'area, all'altezza del dischetto il centrocampista non sbaglia. Raddoppio immediato dei catalani due giri d'orologio più tardi: Contropiede devastante dei blaugrana, palo di Raphinha ma sulla respinta il più rapido è Cancelo che batte Meret. Allo scoccare della mezz'ora il Napoli rimette in piedi la gara, con merito, grazie al passaggio indietro di Politano ed al colpo vincente di Rrahmani!

Nella ripresa il Barcellona non si abbassa, anzi continua a giocare nel tentativo di chiudere i giochi. La banda di Xavi ci riuscirà al minuto 83' con Lewandowski, dopo una grande palla di Sergi Roberto che l'aveva ricevuta in area da Gundogan. Il polacco deve solo spingerla in rete. Calzona fuori dagli ottavi della Champions League, passano gli spagnoli!

