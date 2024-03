Barcellona-Napoli, probabili formazioni: Rrahmani e Traoré dal 1′, Cubarsì titolare

l Napoli di Calzona cerca impresa al Camp Nou e quarti di Champions League contro il Barcellona di Xavi dopo il pari dell'andata al Maradona

⚽️ 12 marzo 2024 (modifica il 12 marzo 2024 | 13:14)

Dopo l'uno a uno dell'andata al Maradona, Barcellona e Napoli si sfidano per un posto ai quarti di finale di Champions League. Gara importantissima anche in chiave Mondiale per Club. Appuntamento dunque stasera allo Stadio Olimpico di Montjuic con calcio d'inizio alle ore 21 per i match che metterà difronte gli azzurri di Calzona e i blaugrana di Xavi

COME ARRIVA IL BARCELLONA — Il Barcellona, nell'ultimo turno di Liga ha battuto 1-0 il Maiorca grazie alla rete del gioiellino Lamine Yamal, conquistando così l'ottavo risultato utile consecutivo tra tutte le competizioni. Assenze importanti tra i blaugrana che, agli indisponibili De Jong e Pedri, vedono aggiungersi Gavi e Baldé. Ancora out Ferran Torres, recupera invece Raphinha. Tridente con Lewandowski, Yamal e Felix. Spazio a Fermin Lopez a centrocampo, dietro chance per Cubarsì al posto di Inigo Martinez.

COME ARRIVA IL NAPOLI — Gli azzurri, reduci dal pareggio per 1-1 di venerdì contro il Torino in campionato, sono ancora imbattuti da quando Calzona ha preso il posto dell'esonerato Walter Mazzarri. Il Napoli ha infatti collezionato tre pareggi con Barcellona, Cagliari e Torino e due vittorie con Sassuolo e Juventus. Recupera Rrahmani, rimasto a riposo contro il Torino, che affiancherà Juan Jesus. Olivera in vantaggio su Mario Rui a sinistra, mentre a centrocampo torna Traoré. Davanti confermato il tridente con Osimhen affiancato da Politano e Kvaratskhelia.

PROBABILI FORMAZIONI — BARCELLONA (4-3-3, probabile formazione): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi

NAPOLI (4-3-3, probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La sfida Barcellona-Napoli sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Infinity+.Barcellona-Napoli sarà inoltre visibile live in streaming scaricando le applicazioni Mediaset Infinity, Infinity+, Sky Go e Now tv per tutti gli utenti abbonati.