Arsenal-Bayern Monaco, probabili formazioni: Tuchel si gioca il posto. Kane vs Jesus

⚽️ 9 aprile - 14:53

Quasi tutto pronto per Arsenal-Bayern Monaco. Il match - valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League - è in programma oggi all'Emirates Stadium e avrà inizio alle 21.00.

L'Arsenal ha conquistato il pass per i quarti di finale dopo aver eliminato ai calci di rigore il Porto davanti al proprio pubblico. La squadra di Mikel Arteta, oltre alla massima competizione europea, in campionato è in piena corsa per il titolo, al netto del primo posto in graduatoria a quota 71 punti, a pari merito con il Liverpool. Lottare per due fronti così competitivi non sarà semplice, ma i Gunners hanno valore e storia e vogliono tornare a splendere anche fuori dall'Inghilterra.

Il Bayern Monaco è reduce da due sconfitte consecutive in Bundesliga, risultati che gli hanno fatto perdere terreno per la corsa al titolo (-16), con il Bayer Leverkusen indiscussa capolista del torneo tedesco. Infatti, il tecnico Tomas Tuchel si giocherà una grossa fetta di panchina, nel doppio confronto contro l'Arsenal, in Champions League, dopo aver eliminato la Lazio agli ottavi di finale.

DOVE VEDERE IL MATCH Arsenal-Bayern Monaco, andata dei quarti di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 all'Emirates Stadium di Londra e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Arena (204) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Jesus. Allenatore: Arteta. A disposizione: Ramsdale, Hein, Kiwior, Zinchenko, Elneny, Partey, Fabio Vieira, Smith-Rowe, Trossard, Martinelli, Nelsson, Nketiah.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Tuchel. A disposizione: Ulreich, Peretz, Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies, Pavlovic, Müller, Zaragoza, Coman, Tel, Choupo-Moting.

ARBITRO: Nyberg (Svezia). ASSISTENTI: Beigl-Söderqvist. IV UFFICIALE: Ladeback. VAR: Van Boekel (Olanda). ASS. VAR: Higler (Olanda).

