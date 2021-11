Champions League, Young Boys-Manchester Utd: gara a rischio rinvio per Covid

Preoccupazione per la nuova variante Omicron del Coronavirus. Con le nuove regole anti contagio vigenti in Svizzera, la gara di Champions League tra Young Boys e Manchester United, in programma l'8 dicembre, è a serio rischio rinvio

Potrebbe essere rinviata la gara di Champions League tra lo Young Boys e il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Le due squadre, inserite nello stesso girone di qualificazione di Atalanta e Villareal, dovrebbero affrontarsi nell'ultima giornata del gruppo F in programma mercoledì 8 dicembre. C'è preoccupazione in terra elvetica per la diffusione di Omicron, nuova variante del Covid-19. Il governo svizzero ha stabilito dieci giorni di isolamento per chiunque provenga dal Regno Unito. L'alternativa al momento, oltre al già citato rinvio, è che la gara possa disputarsi normalmente in campo neutro al di fuori della Svizzera.