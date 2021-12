Champions League, 6a giornata: vince il PSG, RB Lipsia batte il City

Concluse le gare delle 18:45 relative all'ultima giornata dei gironi di qualificazione agli ottavi di Champions League. In campo le squadre del gruppo A

Al ParcodeiPrincipi è la serata di Kylian Mbappè, autore di due gol e un assist. La doppietta del fuoriclasse francese porta in vantaggio i padroni di casa nei primi sette minuti di gara. Al minuto 38 ancora l'ex Monaco libera Lionel Messi in area di rigore per il 3-0 del Paris. Nella seconda frazione il Brugge accorcia le distanze con la rete di Rits, ma al minuto 76 ancora il campione argentino si conquista e trasforma il rigore del definitivo 4-1.