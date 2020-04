Casillas: “Dopo l’infarto avevo paura a camminare e dormire. Adesso vedo la vita in modo diverso”

Iker Casillas racconta il suo calvario.

Mesi complicati per il portiere ex Real Madrid, Iker Casillas. Dopo l’infarto dello scorso maggio e i problemi di salute della moglie, l’estremo difensore oggi in forza al Porto, è pronto ad appendere i guantoni al chiodo per intraprendere una nuova. Solo qualche mese fa infatti, il classe ’90, in scadenza con il club portoghese, ha accettato la candidatura alla Federcalcio Spagnola. A parlare della sua attuale condizione di salute e del complicato periodo vissuto dopo l’attacco di cuore è stato lo stesso Casillas durante una toccante intervista rilasciata ai microfoni sito ufficiale del club.

“Da quando ho avuto l’infarto alcune cose sono cambiate, soprattutto nella mia testa. Ho iniziato a dare più valore a ogni momento. A volte non lo facciamo, non diamo valore a quello che abbiamo e non crediamo che possiamo rendere felici molte persone. Dopo l’attacco di cuore per un mese ho avuto paura a camminare, dormire e fare qualsiasi sforzo fisico. Era impossibile, mi sentivo triste. Ora no, sto bene. Ma faccio tante cure. Credo che solo i medici possano dire quello che posso o non posso fare”.