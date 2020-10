Carolina Morace sbotta: “Omossessualità nel calcio? Non capisco perchè dovrebbe essere un problema”

L’ex calciatrice, attualmente allenatrice, Carolina Morace, ha detto la sua sul tema concernente l’omosessualità nel calcio.

Juventus, la stoccata di Capello: “Il Barcellona poteva fare otto gol. Mi ha scioccato una cosa”

La discriminazione sessuale è un qualcosa che ha sempre vissuto all’interno del calcio femminile, visto e considerato che questo mondo è stato visto per anni, senza una motivazione di fondo, come omosessuale. La stessa Carolina Morace, ospite di Sportlab, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a questa tema.

VIDEO Roma, in campo contro il Covid: giallorossi donano 10.000 mascherine alle scuole della Capitale

“Il mito che il calcio femminile fosse un mondo omosessuale è stato finalmente sfatato. Il paradosso vero è che in alcune zone del mondo il calcio viene visto come uno sport femminile mentre quello maschile è il rugby. Credo che dovremo smetterla di preoccuparci se un figlio è omosessuale, ma lavorare al rispetto degli altri, delle emozioni e dell’amore. Lavorando sul migliorare il mondo e la società nella quale loro dovranno vivere negli anni futuri”.