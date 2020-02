Calciomercato, Wanda Nara: “Futuro di Mauro? Non so se…”

La telenovela Icardi sembra non essersi ancora conclusa.

Dopo l’addio last minute all’Inter, Mauro Icardi, nella scorsa estate trasferitosi in prestito al Paris Saint-German, non ha ancora deciso il proprio futuro. I nerazzurri e la dirigenza del PSG hanno un accordo sulla base di un diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Nonostante le 28 presenze tra campionato, Coppa e Champions League, 19 reti e 4 assist, sono ricorrenti le voci di mercato che vedono il bomber nato a Rosario lontano dalle stelle parigine. Thomas Tuchel, attuale tecnico de “les Parisiens“, almeno nel reparto offensivo, ha un’ampia rosa di papabili per formare il tridente titolare. Nella sfida di ieri persa contro il Borussia Dortmund, il centravanti argentino non è entrato in campo, rimanendo in panchina per novanta minuti. Al suo posto è stato preferito Pablo Sarabia.

Il suo procuratore, nonché moglie, Wanda Nara ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, in merito al futuro del marito: “Icardi alla Juve? Non lo so proprio, non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo“. In merito al duplice rapporto di moglie e agente, l’opinionista del Grande Fratello VIP spiega: “È difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più”.

La showgirl argentina spiega, poi, perché non entrerebbe mai nella casa del GF VIP, programma di cui è opinionista: “Il fatto è che viene voglia di fare l’amore – all’Isola no, perché hai fame, me l’ha detto una ex naufraga, ma nella Casa sì – e io non potrei. O dovrei scappare. Cerco di essere sempre ironica, anche se per il Gf volevo mostrarmi un po’ diversa: è la prima serata, uno show, metto abiti aderenti, colorati, per il tailleur c’è sempre tempo”. E infine, Wanda conclude: “Gli mando sempre la foto della mise scelta e se non gli piace la rivedo perché lui ha un buon occhio. E il suo giudizio è importante, non è geloso, se mi dice “non metterlo” è perché mi sta male”.

Oggi Mauro Icardi compie 27 anni. Il suo prosieguo di carriera non è ancora scritto ma è certo che, se non vestirà di nuovo la maglia rossoblu di Parigi, sarà pronto per una big d’Europa con, questa volta, al seguito la famiglia al completo. Su tutte, le pretendenti sono: Juventus e Real Madrid. Il suo fiuto di goal e il suo score gli hanno garantito il soprannome di “killer d’area”.