Calciomercato PSG, il Boca Juniors non molla Cavani: Riquelme la carta per l’approdo dell’attaccante in Argentina

Il Boca Juniors sogna Cavani.

In scadenza in contratto con il PSG, è tra gli attaccanti più corteggiati in Europa e nel mondo. Stiamo parlando dell’ex Palermo e Napoli, Edinson Cavani, recentemente finito nel mirino del Boca Juniors. Una suggestione più che un’idea – considerato il suo cospicuo ingaggio -, secondo il presidente degli xeneizes Jeorge Amor Ameal, che solo quale giorno fa aveva commentato le dichiarazioni al miele di Cavani in merito alla possibilità di vestire un giorno la maglia del Boca Juniors. “Siamo orgogliosi che un campione come Cavani dica che gli piacerebbe indossare la nostra maglia, ma la realtà è che non rientra nei nostri parametri economici“, parole quelle del numero uno del club argentino, che sembravano avere escluso l’ipotesi di un possibile approdo del Matador a Buenos Aires.

Secondo la stampa uruguaiana, però, gli xeinezes avrebbero deciso di fare scendere in campo l’arma segreta: Juan Ramon Riquelme, bandiera e dirigente del club di argentino.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di “Sport 890” Sergio Martinez, aveva svelato: “Il fratello di Cavani sta lavorando con Riquelme, si sono visti e stanno discutendo. Per Edinson giocare nel Boca significherebbe avvicinarsi alla famiglia in Uruguay, aspettiamo”, Martinez, ex Boca Juniors, viene descritto come uno degli idoli di Cavani.