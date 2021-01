Calciomercato Liverpool, Salah svela il suo futuro: “Amo i Reds, voglio restare qui a lungo. Adesso il club…”

Non so cosa mi riserverà il futuro, vorrei battere tutti i record con il Liverpool.

Queste le parole al miele di Mohamed Salah, attaccante esterno del Liverpool intervenuto in merito al suo futuro con la maglia dei Reds. Il giocatore egiziano – dopo le esperienze in Serie A con le maglie di Fiorentina e Roma – ha dato il meglio delle sue qualità proprio all’ombra di ‘Anfield’, realizzando tante reti decisive che hanno portato la compagine allenata da Jurgen Kloop sul tetto d’Inghilterra e d’Europa. In diretta esclusiva ai microfoni della rete norvegese TV2, il classe ’92 ha spiegato l’attuale situazione per quanto concerne la sua permanenza alla corte della ‘Kop’: “Se me lo chiedi, dico che voglio restare qui il più a lungo possibile, ma come ho detto prima, è tutto nelle mani del club. Darò sempre il 100% all’ultimo minuto in cui sono in questo club e voglio vincere più trofei possibile. E voglio dare il 100% alle persone, che mi mostrano amore tutto il tempo”.

Salah ha poi chiosato analizzando nel particolare il rendimento del Liverpool nelle ultime uscite, sottolineando inoltre il rilevante numero di assenze che sta colpendo la franchigia Reds: “Le assenze? Ovviamente ci hanno influenzato in un modo o nell’altro, ma i giocatori che giocano in quelle posizioni fanno sempre del loro meglio. Abbiamo perso alcuni dei migliori giocatori come Virg e Joe, e anche Diogo Jota si è infortunato. La situazione sarebbe migliore se avessimo tutti a disposizione, ma non ci lamentiamo perché abbiamo giovani che hanno fatto molto bene e stanno dando il massimo.Sì, abbiamo avuto diversi infortuni, ma dobbiamo gestire la situazione e continuare. È questo, non lamentarci, che ci renderà padroni”.