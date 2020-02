PSG, Icardi non incanta Parigi: la Juventus prova a siglare il bomber argentino. La situazione

Ennesimo capitolo della soap opera Icardi–Inter.

Il centravanti nativo di Rosario in forza al PSG da poco meno di un anno, potrebbe già essere costretto a cercare altrove la sua prossima residenza. Un addio, quello ai nerazzurri, intrinseco di malumori, frecciate esterne e aumenti di ingaggio. La moglie e agente, Wanda Nara, ha fatto più volte breccia nei piani della dirigenza interista, a volte anche svelando pubblicamente trattative in corso sui ritocchi e rinnovi di contratto: non è di certo un segreto che la famiglia Icardi avrebbe desiderato rimanere a Milano anche per le prossime stagioni. Tutto ciò però si sarebbe potuto verificare solo al realizzarsi di determinate condizioni, ovvero la firma a 10 milioni annui richiesti dai suoi legali per il prosieguo dell’ex capitano nerazzurro.

Il futuro del classe ’93, dunque, è incerto e a darne conferma è stata la stessa dalla showgirl argentina in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Oggi’. Secondo quanto riportato da Tuttosport, inoltre, sulle tracce di Icardi c’è sempre la Juventus. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha già tentato, nell’ultima finestra di calciomercato estivo, di poter regalare l’ennesima gioia ai tifosi bianconeri e ringiovanire, così, il reparto offensivo del club. L’obiettivo è quello di sostituire un altro bomber argentino, Gonzalo Higuaín, classe 1987, il cui contratto è in scadenza nella prossima stagione, giugno 2021.

Il tutto è, poi, circoscritto dagli ottimi rapporti che intercorrono tra la dirigenza torinese e quella transalpina. Infatti, anche nella sessione di calciomercato invernale di gennaio, sia Paratici che Leonardo, direttore sportivo del club francese, avevano imbastito un tavolo di trattative per concretizzare lo scambio tra due difensori esterni, Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa, rispettivamente in forza alla Juventus e al Paris Saint-Germain.

A ciò si aggiunge la chiacchierata panchina di Maurito nella trasferta della sfida di Champions League persa contro il Borussia Dortmund. Nonostante i tifosi parigini incriminino lo stesso Icardi di essere poco partecipe al gioco della squadra, e dunque di toccare pochi palloni, il suo schieramento nell’undici titolare alzerebbe il tasso tecnico, già di per sé elevato, e la possibilità di andare più facilmente in rete.

Intanto, il tecnico de “Les Parisiens”, Thomas Tuchel, ha tempo fino a giugno per valutare la permanenza dell’argentino a Parigi e, di conseguenza, decidere se pagare o meno i 70 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto fissato in accordo con l’amministratore delegato del club meneghino, Beppe Marotta.