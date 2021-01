Calciomercato Chelsea, Lampard vuole Haaland: la possibile offerta, il Borussia Dortmund e la clausola di Raiola…

Il calciomercato entra nel vivo.

Nonostante sia una finestra di trasferimenti segnata dalle difficoltà economiche strettamente legate all’emergenza sanitaria mondiale, alcuni club sono fortemente intenzionati ad infiammare il palcoscenico delle trattative. Uno di questi è il Chelsea di Franck Lampard, trovatosi in balia di una serie discontinua di risultati che sta oltremodo caratterizzando l’inizio di stagione dei Blues in Premier League. Proprio questo preoccupante filotto di prestazioni, avrebbe fatto scattare un campanello d’allarme nella dirigenza londinese che, solo a fine agosto, era arrivata a spendere una cifra monstre di ben 250 milioni di euro. Gli arrivi di Werner, Havertz e Ziyech non sono bastati alla compagine britannica per arricchire in maniera esaltante e significativa il bottino offensivo complessivo della squadra, rivelandosi fino ad ora dei veri e propri flop di stagione.

Per risolvere tale problema, Roman Abramovic avrebbe messo gli occhi su Erling Haaland. Il gioiello del Borussia Dortmund si sta dimostrando un vero e proprio crack del calcio europeo e non solo, vista la qualità e la forza fisica che il giovane attaccante norvegese ha fatto vedere da due annate a questa parte. Il centravanti classe 2000, tuttavia, potrebbe restare ancora a lungo all’ombra del Signal Iduna Park. Questo perchè Mino Raiola, suo agente, avrebbe fatto inserire – di comune accordo con il calciatore – una clausola di ben 75 milioni di euro che scatterà dall’estate in cui Haaland compierà 22 anni. Una brutta notizia, quindi, per Lampard e il suo staff che, per portare il numero 9 del BVB a Stamford Bridge, dovrà necessariamente sborsare una cifra piuttosto alta. La compagine tedesca non sarebbe comunque intenzionata a lasciare andare così facilmente la sua punta centrale, vero e proprio terminale offensivo primario della formazione allenata da Terzic.

