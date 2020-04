Calcio femminile, il messaggio della Rapinoe: “FIFA? Pretendiamo più rispetto, vogliamo uguaglianza”

Megan Rapinoe evidenzia le differenze esistenti tra il calcio maschile e quello femminile.

L’attaccante statunitense che ha vinto l’ultimo Mondiale con la propria Nazionale è stata sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne soprattutto nel calcio dove le differenze sono imponenti. La calciatrice americana, intervistata da Marca, ha rilasciato una lunga intervista.

“Il 2019 è stato un anno incredibile per il calcio femminile. Mi dispiace per quelli che si sono accorti del calcio femminile solo in questo momento. Arrivano un po’ tardi, ma li perdoniamo. Durante il Mondiale lo spettacolo è stato incredibile, adesso dobbiamo passare allo step successivo. La FIFA? Non sentiamo di avere lo stesso rispetto che hanno gli uomini da parte della FIFA. È ora di fare un passo in avanti verso l’uguaglianza. Abbiamo dimostrato di poter offrire un bello spettacolo, ora è il momenti che le istituzioni facciano qualcosa per noi. Trump? Il suo messaggio esclude tante persone. Esclude me, esclude le persone come me, le persone di colore, esclude anche statunitensi che forse lo appoggiano. Non c’è nessun posto in cui vorrei stare, neanche in corsa per la presidenza. Mi dispiace, sono occupata”.