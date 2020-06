Roma, Schick: “Voglio restare a Lipsia, qui posso dare il massimo”

E’ il momento di Patrik Schick.

L’attaccante del Lipsia, in prestito dalla Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul proprio futuro, esprimendo nuovamente la voglia di rimanere in Germania, dove ha fin da subito lasciato il segno e con la possibile cessione di Timo Werner potrebbe avere ancor più un ruolo da protagonista nelle gerarchie della compagine guidata da Julian Nagelsmann: “Non sono io che devo parlare della trattativa, i due club devono trovare l’accordo. Ho comunque detto più volte che mi piacerebbe rimanere a Lipsia. La squadra, il modo in cui giochiamo, l’allenatore e la città sono perfetti per me e mi sono adattato benissimo. Sono felice ma posso fare ancora meglio. I tifosi non hanno ancora visto il miglior Schick, ma sto lavorando ogni giorno per migliorare“.

Calciomercato Chelsea, bruciata la concorrenza del Liverpool: accordo con il Lipsia per Werner