Germania, Neuer: “Possiamo battere tutti, all’Europeo avremmo un vantaggio”

Parola a Manuel Neuer.

Il portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca ha effettuato un vero e proprio excursus in vista dell’inizio di Euro 2020. La saracinesca della formazione bavarese, è pronta ad affrontare un’altra manifestazione internazionale da protagonista, preparandosi al meglio con le due amichevoli in programma contro Danimarca prima e Lettonia poi. A meno di clamorose sorprese, Euro 2020 dovrebbe essere l’ultimo ballo di Joachim Low alla guida della Germania, con il testimone che dovrebbe poi passare ad Hans Flick.

In un’intervista esclusiva concessa direttamente dal ritiro tedesco, l’estremo difensore classe ’86 ha parlato di come la sua Nazionale sta arrivando a questo importante appuntamento. Ecco, di seguito, le sue parole, legate anche al suo futuro e al possibile imminente cambio di Commissario Tecnico sulla panchina tedesca: “Abbiamo una buona squadra e l’opportunità di fare molta strada a Euro 2020. Se ti dai un obiettivo, puoi raggiungerlo. Siamo motivati e possiamo fare qualcosa di buono in questa competizione. Noi partiamo contro avversari forti e sono tutte finali, ma bisogna fare subito bene e ci stiamo allenando per poter battere tutti. La Germania ha i mezzi per vincere contro chiunque. Futuro? Non ho intenzione di chiudere la carriera e il fatto che io giochi in nazionale non dipende da chi sarà il Ct dopo Loew ma dal mio stato di salute e benessere”.