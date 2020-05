Coronavirus, la Merkel da l’ok: via libera alla ripartenza della Bundesliga

Il calcio tedesco si prepara a ripartire.

Tornerà in campo nella seconda metà di maggio la Bundesliga. La Cancelliera Merkel, al termine del summit con i 16 presidenti regionali tedeschi, ha dato il via libera alla ripresa della stagione 2019/20 del massimo campionato tedesco: il primo, in Europa, ad essersi rimesso in moto per provare a finire la stagione interrotta lo scorso 13 marzo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“La Bundesliga potrà tornare a giocare da metà maggio” ha annunciato la Merkel. “Se il contagio risale, si torna alle restrizioni. Decideranno le autorità sanitarie, l’importante è che si facciano regolarmente i test“.

“Abbiamo deciso con ragionevolezza e abbiamo visto che le misure di sicurezza sono rigide”, ha commentato, invece, il presidente della Baviera, Markus Soeder, in conferenza stampa. Però i giocatori devono attenersi alle regole, chi le infrange ne pagherà le conseguenze. Le regole valgono per tutti, anche per chi guadagna moltissimo. Non si può fare autogol come è successo nei giorni scorsi a un calciatore dell’Hertha“.