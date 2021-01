Bundesliga, stecca il Bayern Monaco: i bavaresi cadono in casa del Borussia Monchengladbach. La classifica aggiornata

Passo falso per il Bayern Monaco.

La compagine bavarese guidata da Hans Flick ha incassato un pesante insuccesso nella trasferta in casa del Borussia Monchengladbach. La sfida d’apertura della quindicesima giornata di Bundesliga ha riservato dunque un risultato piuttosto eclatante e che permette alle inseguitrici del Bayern Monaco di poterlo raggiungere o addirittura scavalcare. Da sottolineare, tuttavia, non solo demeriti di Lewandowsky e compagni, ma anche la grande prestazione della formazione di Marco Rose che nel giro di soli venti minuti è riuscita a recuperare ben due reti di svantaggio. Adesso il Lipsia di Julian Nagelsmann ha la grande occasione di sorpassare proprio Flick e i suoi, anche se dovrà strappare comunque un successo in casa del Wolfsburg.

