Bundesliga, si va verso la ripresa. Il Ministero del Lavoro: “Giocate con la mascherina”

La Bundesliga si prepara a ripartire.

Giovedì 30 aprile il Governo tedesco deciderà se approvare la ripresa del maggiore campionato tedesco. Le squadre, ormai da settimane, sono tornate ad allenarsi rispettando le misure di sicurezza necessarie per evitare la diffusione del Coronavirus. Sul campo, però, certamente serviranno provvedimenti più restrittivi. Il Ministero del Lavoro, per questa ragione, ha emesso un documento contenente le regole che i giocatori dovranno rispettare nel caso in cui il prossimo 9 maggio la Bundesliga ripartirà. Tra le regole, anche l’obbligo per i calciatori di indossare una mascherina. Quest’ultima, in particolare, non dovrà scivolare dal viso in caso di scatti veloci, colpi di testa e contrasti di gioco. Nel caso in cui uno degli atleti sul terreno di gioco rimanga a viso scoperto, inoltre, il direttore di gara dovrà immediatamente interrompere l’azione in corso per far sì che il dispositivo di sicurezza possa nuovamente essere correttamente indossato.

Una proposta che, nel mondo del calcio tedesco, ha generato pareri contrastanti. “Se ai giocatori verrà imposta questa cosa, credo che dovrebbero rifiutarsi“, ha commentato un portavoce dello staff medico della Germania. Dubbi anche tra gli esponenti dei diversi club: “È un’idea interessante, ma con la mascherina si può sprintare verso il pallone una volta, non credo tante“, ha detto Markus Kroesche, direttore sportivo del Lipsia. A dire l’ultima parola, ad ogni modo, sarà il Governo tedesco, che nei prossimi giorni si riunirà per emettere nuove disposizioni a fronte dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. La ripresa della stagione, infatti, potrebbe slittare al 16 o al 23 maggio, con o senza mascherine. La Bundesliga, ad ogni modo, sembra però essere il campionato più pronto tra quelli europei ad un nuovo via.

