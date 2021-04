Bundesliga, Bayern Monaco-Leverkusen: Choupo-Moting e Kimmich fanno volare i bavaresi. La classifica

Due a zero, è questo il risultato finale del match valido per la trentesima giornata di Bundesliga.

Il big match del massimo campionato tedesco si è concluso in favore della franchigia bavarese. Il Bayern Monaco ha subito incanalato la gara nella giusta direzione grazie alla rete di Choupo-Moting, arrivata al settimo minuto di gioco. Il raddoppio per il la compagine biancorossa è arrivato al tredicesimo minuto con Kimmich. Vittoria importante per la compagine guidata da Hans-Dieter Flick che allunga così sulle inseguitrici.

