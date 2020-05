Borussia Dortmund, Kehl: “Staremo in hotel per 7 giorni, nessun contatto col mondo esterno”

Manca poco al ritorno della Bundesliga.

L’ex centrocampista, nonché attuale dirigente, del Borussia Dortmund Sebastian Kehl, concessosi per un’intervista al quotidiano Die Welt, si è espresso in vista del ritorno in campo della massima serie tedesca, in programma il 16 maggio: “Alle spalle abbiamo settimane di straordinaria incertezza. Poi negli ultimi giorni le cose sono andate velocemente: mercoledì la politica ha dato il via libera al campionato, giovedì abbiamo informato i giocatori sugli ultimi sviluppi e gli abbiamo detto che saremmo rimasti in ritiro in hotel da sabato per 7 giorni. È un hotel esclusivo, senza altri ospiti: il BVB aderisce a tutte le regole del protocollo. Contatti col mondo esterno? No, non ci sarà alcuna visita da parte di familiari o amici. I giocatori potranno muoversi solo in piccoli gruppi e sarà così ancora per 6-7 settimane”.

