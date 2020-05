Bundesliga, si riparte dopo l’incubo Coronavirus: scontri al vertice e derby cittadini. Il programma completo della 26ª giornata

Primo segnale di normalità, ricomincia la Bundesliga.

Mentre in Italia la ripresa della Serie A resta ancora un rebus, in Germania sono pronti a ritornare in campo per concludere nel migliore dei modi questa stagione. Con le prime quattro squadre della classifica raccolte in soli 6 punti, ci sono pochi dubbi sul fatto che questo finale di campionato renderà meno amaro il lungo periodo che calciatori e supporters hanno passato senza il ‘pallone’. In seguito al via libera della cancelliera tedesca Angela Merkel, la Bundesliga prova dunque a ripartire, a porte chiuse ovviamente, ma con un programma da subito intenso.

L’avvio è previsto per sabato 16 maggio e offrirà immediatamente ai tifosi tedeschi il match di punta della 26′ giornata, Borussia Dortmund-Shalke 04, le due compagini si giocheranno al Signal Iduna Park, alle 15.30,gran parte delle loro ambizioni nazionali ed europee. Alla sfida tra Erling Håland, cannoniere indiscusso dei gialloneri con 9 gol in 8 partite giocate, e Guido Burgstaller, seguiranno tutte le altre gare di giornata e un occhio di riguardo va certamente a Eintracht Francoforte–Borussia Mönchengladbach.

La squadra allenata da Marco Rose ha oltrepassato anche le più rosee aspettative di inizio stagione e adesso si trova al quarto posto in classifica, a soli due punti di distacco dagli uomini di Lucien Favre. Con una potenza offensiva fuori dall’ordinario il Mönchengladbach ha stupito tutti ed è ancora impegnato nella corsa alla capolista Bayern Monaco, che in questa giornata di Bundesliga se la dovrà vedere con la neo promossa Union Berlino, per il derby della capitale. I bavaresi, prima del fermo forzato dei campionati, avevano perso per infortunio il loro bomber Robert Lewandowsky che adesso, complice anche la sosta, è totalmente recuperato e a disposizione di Hans Flick per proseguire l’agguerrita galoppata verso Meisterschale.

Sfida delicata aspetta invece il Werder Brema, che affronterà lo spregiudicato Bayern Leverkusen. I biancoverdi occupano una zona critica della classifica e, a 9 giornate dalla fine del torneo, si trovano ancora a 8 punti dalla salvezza. La squadra di Peter Bosz, al contrario, si sta giocando le posizioni nobili della classe e una vittoria contro i padroni di casa potrebbe aumentare ulteriormente le ambizioni della squadra del patron Voller.