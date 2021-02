Borussia Dortmund, il tackle di Zorc in risposta a Raiola: “Se non ci qualifichiamo alla prossima Champions League, Haaland..”

Erling Haaland sempre più al centro del progetti futuri del Borussia Dortmund.

Il baby prodigio classe 2000 sta continuando ad infrangere record su record, facendo volare sulle ali dell’entusiasmo la squadra guidata da Edin Terzić. Il Borussia Dortmund è stato infatti letteralmente trascinato da Erling Haaland, protagonista con una doppietta, nella gara valida per gli ottavi di Champions League vinta dalla franchigia tedesca ai danni del Siviglia del Papu Gomez. Nel massimo campionato tedesco la situazione è però più delicata: la squadra di Marco Reus si trova al momento poco sotto la zona Europa League e sarà pertanto costretta ad una remuntada per cercare di qualificarsi per la prossima Champions League. A margine di alcune pungenti dichiarazioni rilasciate dal procuratore di Haaland, Mino Raiola, è arrivata la pronta riposta del club attraverso le parole espresse tramite la rivista Kicker dal direttore sportivo Michael Zorc.

Mino Raiola aveva assicurato, poche ore fa, che ci sarebbero almeno dieci squadre pronte ad acquistare il cartellino del talento norvegese, ,ma la cosa in Germania non ha preoccupato più di tanto. “Haaland non può, non vuole e non cambierà club. Siamo felici di avere Erling qui. Ha segnato di più nelle ultime partite e ha dimostrato il suo valore per noi. Ha ancora un contratto con il BVB fino al 2024″, ha dichiarato Michael Zorc.

E sulle ombre di una possibile mancata qualificazione alla prossima massima competizione europea: “Partiamo dal presupposto che alla fine raggiungeremo il nostro obiettivo di qualificarci per la Champions League. Non ho dubbi su questo e qualunque cosa accadrà, Erling resterà ancora con noi“.