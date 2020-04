Borussia Dortmund, Haaland si racconta: “Pizza kebab, FIFA e meditazione. CR7 e Ibra i miei idoli”

Gli idoli di Erling Haaland.

Erling Haaland è stato senza ombra di dubbio la sorpresa più grande di questa stagione: il giovanissimo attaccante norvegese ha dimostrato tutto il suo potenziale segnando una valanga di gol e attirando su di sé l’interesse di tutti i top club europei, che hanno ingaggiato una dura asta per aggiudicarsi il suo talento. Il vincitore è stato alla fine il Borussia Dortmund, che ha battuto la concorrenza della Juventus e ha sborsato al Salisburgo un totale di 45 milioni di euro per portare il giocatore in Germania.

L’attaccante classe 2000 è stato il protagonista della rubrica “From Borusse to Borusse” trasmessa sul canale Youtube del club tedesco, ed ha risposto a nove domande postegli dai suoi tifosi:

“Come mi sento quando l’intero stadio canta il mio nome? E’ stato uno dei momenti migliori della mia vita fino a questo momento. Ogni volta che succede è semplicemente incredibile, indescrivibile.

Come trascorro il tempo durante la quarantena per il Coronavirus? Mi alleno, faccio meditazione e gioco a FIFA con i miei amici. Il mio cibo preferito è la pizza kebab.

Qual è la mia parola preferita in tedesco? Non so come si pronuncia, ma è ‘Malocher’ (gran lavoratore, ndr). Ma mi piace anche la parola ‘gol’.

Com’è stato vedere il ‘Muro giallo‘ per la prima volta? Pura pelle d’oca. Vedere tutti quei tifosi è semplicemente fantastico. E’ una delle migliori sensazioni che puoi provare.

Chi era il mio più grande idolo? Ho avuto molti idoli da bambino, ma se devo fare due nomi scelgo Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic.

Che consiglio darei ai giovani attaccanti? Restate sempre affamati. Cercate sempre la palla e il gol.

Con chi mi trovo meglio al Dortmund? Thomas Delaney penso, perché con lui posso parlare in norvegese.

La canzone che ascolto per motivarmi prima di una partita? Bella domanda. Mi piace ascoltare le canzoni di Amara, un rapper norvegese. Prima di una gara ascolto ‘Keep Dreaming’.

La mia routine pre-partita? Meditazione“.

Infine una domanda arrivata direttamente da suo padre: “Ti manca tuo papà? Un po’, sì (ride, ndr)”.