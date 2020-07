Borussia Dortmund, Haaland: “Ho un obiettivo da raggiungere, ricordo quando insieme a mio padre…”

Erling Braut Haaland giura fedeltà al Borussia Dortmund con cui nella stagione appena conclusa ha fatto davvero benissimo.

VIDEO Inter, la freccia Hakimi: l’ex Borussia Dortmund ha stregato Conte…

L’attaccante norvegese ha disputato la prima parte di stagione con la maglia del Salisburgo per poi passare proprio ai gialloneri, periodo d’oro quello vissuto dalla scandinavo che ha parlato così ai microfoni di Sport Bild.

Borussia Dortmund, Burki: “Contro il Dusseldorf non è stato facile. Haaland decisivo”

“Ho un contratto fino al 2024 e in ogni caso il mio grande obiettivo è vincere il titolo con il Borussia Dortmund, festeggiando un fantastico successo con i nostri tifosi. Abbiamo la qualità per vincere la Bundesliga ma la consistenza del Bayern è impressionante. Dobbiamo continuare a crescere come abbiamo fatto nella seconda parte di stagione. Una volta ero con mio padre e abbiamo visto in TV una partita del Borussia Dortmund. Gli ho detto: ‘Immagina se giocassi in questa atmosfera con questa squadra in questo stadio. Sarebbe grande”.