Borussia Dortmund, Burki: “Contro il Dusseldorf non è stato facile. Haaland decisivo”

Vittoria all’ultimo respiro per il Borussia Dortmund.

La formazione guidata da Lucien Favre sconfigge per una rete a zero il Fortuna Dusseldorf grazie alla rete, arrivata al 95′, del solito Erling Haaland. Roman Burki, portiere dei gialloneri, è intervenuto analizzando la gara giocata nella giornata di ieri:

“E’ stata una gara estremamente difficile. Il Düsseldorf ha giocato in modo molto difensivo e voleva davvero solo bloccarci. Ma nella ripresa hanno fatto bene e hanno avuto qualche possibilità. Sono molto felice per i tre punti. È estremamente importante aver recuperato Haaland, perché abbiamo anche bisogno di fisicità nel nostro gioco. Ha resistito abbastanza bene contro gli avversari bassi che hanno giocato con fermezza quando è entrato. Non è un caso che poi abbia trovato il goal. Questo è stato molto importante e alla fine, ovviamente, anche decisivo per la gara“.

