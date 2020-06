Borussia Dortmund, Klopp su addio Gotze: “Ha bisogno di continuità, giusto che vada via”

Mario Gotze e Borussia Dortmund: sarà ancora una volta addio.

Il calciatore tedesco in forza ai gialloneri al termine della stagione lascerà la Bundesliga, infatti non rinnoverà il proprio contratto con la squadra della sua vita. Sulle sue tracce ci sarebbe la Roma di Paulo Fonsesca che vorrebbe approfittare del mancato prolungamento del rapporto tra l’attaccante e il Dortmund. La decisione arriva a causa delle pochissime apparizioni tra campionato e coppe dello stesso Gotze che ha intenzione di rimettersi in gioco. Su tale questione si è espresso l’attuale tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ex allenatore dello stesso giocatore ai microfoni di Sky Deutschland.

“Di solito, quando non si trova accordo con un anno di anticipo rispetto alla scadenza, è il segnale che il rinnovo non arriverà. Ha bisogno di giocare con continuità, di un club che non gli dia troppe responsabilità. Tornerà a giocare come sa, vedremo ancora il vero Gotze, ma al momento non è possibile che lo faccia a Dortmund, perché in attacco c’è grande qualità. Ha senso che lasci il club e gli auguro buona fortuna. È un calciatore eccezionale con un carattere eccezionale”.