Bayern Monaco, Rummenigge: “Flick una sorpresa, intesa top con la squadra. Futuro Perisic? Rispondo così”

Il Bayern Monaco si gode la vittoria.

La squadra tedesca ha staccato il pass per le semifinali di Champions League asfaltando il Barcellona. Ben otto le reti messe a segno dai bavaresi, che non hanno lasciato scampo agli avversari. Un risultato straordinario, che dà la carica agli uomini di Hans-Dieter Flick in vista della prossima gara, in cui sfideranno la vincente tra Lione e Manchester City. A parlare del momento che il Bayern Monaco sta vivendo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il CEO Karl Heinz Rummenigge.

“Sono andato nello spogliatoio dopo la partita. Mi sarei aspettato di trovare una festa, invece ho trovato una squadra tranquilla e concentrata in vista della prossima partita. Il segreto di questa squadra è che i ragazzi vogliono sempre offrire un calcio offensivo. Ieri hanno giocato fin dal primo minuto in maniera eccezionale. Hanno interpretato le difficoltà nel modo migliore. Si sono allenati a casa, hanno dimostrato di voler sempre giocare a pallone. C’è grande intesa fra i ragazzi ed il mister. Di solito il calcio tedesco non è così offensivo. Flick offre un calcio davvero speciale, ha cambiato tutto. Ha messo la squadra in riga. Abbiamo avuto grandi allenatori, il penultimo mister non ha fatto bene ed abbiamo scelto Flick. Ovviamente la sua esplosione è stata una sorpresa, ha sfruttato la sua occasione nel modo migliore. Oggi è un grande allenatore“.

E su Ivan Perisic: “Ha disputato una stagione buona. Ha un rendimento stabile. Non è spettacolare, ma fa gol e assist. Il mister punta su di lui. Quando ci siamo qualificati per la fase finale della Champions ha accettato di rimanere per meno soldi. Se resterà? Non lo so, ma il giocatore mi piace ed il mister è molto contento di lui“.

Infine, sulla possibilità che Leo Messi approdi all’Inter: “Non conosco i programmi dell’Inter, ma ho visto la squadra in Europa League e mi è piaciuta molto. È una squadra molto buona. Oggi non è importante comprare le stelle per fare bella figura. Il mio sogno – conclude Rummenigge – è vedere il Bayern trionfare in Champions e l’Inter in Europa League“.

