Bayern Monaco, niente ritorno di Nagelsmann: rinnova con la Germania fino al 2026

Il Bayern Monaco non avrà nuovamente Julian Nagelsmann sulla panchina il prossimo anno. Il commissario tecnico della nazionale tedesca ha rinnovato fino al 2026 con la Germania.

Novità importante per quanto concerne il futuro della panchina del Bayern Monaco. Julian Nagelsmann non sostituirà Tomas Tuchel al termine della stagione agonistica. L'ex allenatore del Lipsia, infatti, ha deciso di rinnovare il proprio contratto con la nazionale tedesca fino al 2026 e quindi fino ai prossimi Mondiali. Una scelta che porterà la società bavarese a prendere altre scelte, in termini di guida tecnica. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale uscito sul sito della DFB: