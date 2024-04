Serie B, Zaccardo: “Palermo-Parma? Vorrei entrambe in A. I rosa ai playoff…”

Le dichiarazioni rilasciate dal doppio ex d turno in vista della sfida in programma questa sera al "Renzo Barbera".

"I due giorni di Champions hanno regalato emozioni, tenendo tutti col fiato sospeso. Ho visto il PSG e il Real Madrid, due bellissime partite". Così Cristian Zaccardo , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex difensore di - tra le altre - Palermo , Milan e Parma , campione del Mondo con l'Italia 2006: dal pronostico relativo alla Champions League 2023/2024 , con il Real Madrid che ha battuto ed eliminato il Manchester City ai quarti di finale, alla sfida in programma questa sera allo Stadio "Renzo Barbera". Ma non solo... "Chi vincerà la Champions? Il Real è favorito per la storia e per l’allenatore, un vincente anche un pizzico fortunato. E il binomio giusto", le sue parole.

SERIE B -"Palermo-Parma? Tre anni e mezzo a Parma, quattro a Palermo. Obiettivamente i gialloblu sono vicini a centrare l’obiettivo, il Palermo ha qualche difficoltà. Vorrei vederle entrambe in Serie A. Il Palermo ha pagato la scarsa continuità dei risultati. Mi dispiace non essere andato all’inaugurazione del centro sportivo per via di un impegno precedente. Spero che la squadra possa battere le rivali ai playoff. Su chi punto per il secondo posto? Avrei detto la Cremonese ma ha perso un po’ di punti per strada. C’è il Como che è tra le prime come monte ingaggi, se non perde punti per strada è la squadra favorita", ha concluso Zaccardo.