Bayern Monaco, Matthaus: “Difficile pensare a come migliorare questa squadra”

Lothar Matthaus, leggenda del calcio e della Nazionale tedesca, ha parlato del Bayern Monaco, soffermandosi in particolare sulle potenzialità della rosa guidata da Hans Flick e sul mercato dei bavaresi. Di seguito le sue dichiarazioni, rilasciate a Sky Deutschland: “Al momento è difficile immaginare davvero chi possa migliorare questa squadra. Sono favoriti anche per la Champions anche se la finale ad agosto, a fine mese, vedrà il Bayern effettuare una lunga pausa. Ma credo possano raggiungere anche il triplete. Il mercato? Credo che Tolisso abbia voglia di cambiare per trovare più spazio, non riesce a togliere il posto a Kimmich, Goretzka, Thiago e Muller. Anche Martinez non ha più la stessa importanza e Coutinho se ne andrà. Questo significa risparmio e soldi a disposizione“.

