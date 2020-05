Bayern Monaco, Alaba elogia l’ex Ribery: “E’ mio fratello maggiore, gli sarò sempre grato”

Un amore fraterno.

David Alaba, terzino sinistro del Bayern Monaco, durante una diretta su Instagram insieme alla star NBA Kyle Kuzma, ha voluto parlare di una parte molto importante della propria carriera calcistica: il rapporto con Franck Ribery, ex bandiera della compagine bavarese che attualmente veste la maglia della Fiorentina in Serie A. L’esterno classe ’92 si è soffermato sull’impatto avuto dal francese sulla sua vita calcistica e non: “È il mio fratello maggiore, ha dieci anni in più di me. Quando sono arrivato a Monaco, 12 anni fa, avevo 16 anni. È stato uno dei primi ad occuparsi di me, a sostenermi, a darmi consigli su cosa fare in allenamento e come migliorarmi in ogni partita. È sempre stato lì per me e gliene sarò sempre grato. Quando sei un giovane calciatore e un grande giocatore come lui viene da te e dice: ‘Vieni accanto a me nello spogliatoio’ è molto importante lo ringrazierò per sempre“.

