Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Goretzka: “Rimontare contro una squadra così forte non è stato semplice”

Il Bayern Monaco si avvicina sempre di più al titolo.

Il centrocampista dei bavaresi e della Nazionale tedesca Leon Goretzka ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla vittoria contro il Bayer Leverkusen. Un risultato importante per i rossobianchi, inizialmente passati in svantaggio per poi rimontare e concludere il match con il risultato di 4-2:

“È stata una bella gara. Non siamo entrati bene in campo, ma questo è ciò che attualmente ci distingue. Che possiamo ritrovare la strada della vittoria attraverso la lotta e i duelli. Rimontare contro una squadra così forte non è facile ma lo abbiamo fatto bene. Abbiamo gestito gli ultimi 20, 30 minuti molto bene“.

