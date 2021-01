Bundesliga, poker del Bayern Monaco: Flick batte 0-4 lo Schalke e allunga sul Lipsia. La classifica aggiornata

Il Bayern Monaco abbatte lo Schalke 04.

La compagine guidata da Flick piazza un successo importante nel match valido per la diciottesima giornata di Bundesliga. I bavaresi hanno letteralmente eclissato la formazione di Gelsenkirchen, vincendo per ben quattro reti a zero sul campo dei biancoazzurri. L’ennesimo sigillo di Lewandowski e il gol di Muller – oltre alla segnatura dell’ormai partente Alaba – hanno garantito a Neuer e compagni una vittoria netta, portandosi al primo posto della classifica a ben sette punti dal Lipsia secondo. Un successo dal peso specifico significativo, che dà anche un vantaggio piuttosto rilevante agli stessi biancorossi.

Di seguito la classifica aggiornata.