Bundesliga, lo Stoccarda passa contro il Magonza: 2-0 e decimo posto ottenuto. La classifica aggiornata

Lo Stoccarda batte il Magonza per 2-0.

Risultato netto quello maturato nell’unico anticipo del diciannovesimo turno di Bundesliga. I padroni di casa sono riusciti ad ottenere tale importante risultato grazie ai gol di Kalajdzic prima e Wamangituca poi, non dando minima possibilità agli avversari di ribaltare una partita dominata in lungo e in largo. Lo Stoccarda, in seguito a questi tre punti, balza momentaneamente al decimo posto della classifica, lasciandosi alle spalle – almeno per una notte – Hoffenheim e Augsburg, mentre gli ospiti restano fermi alla penultima posizione con soli dieci punti all’attivo.

Di seguito la classifica aggiornata.