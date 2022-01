Brighton-Crystal Palace 1-1: apre Gallagher, ospiti pareggiano con un autogol

Ventiduesima giornata di Premier League, in campo il cosiddetto "non*derby" tra Brighton e Crystal Palace alle 21.

Anticipo della ventiduesima giornata di Premier League , in campo alle 21 Brighton e Crystal Palace nel noto "non derby": due città e due tifoserie lontane chilometri ma protagoniste di accese rivalità reciproche.

Primo tempo sfortunato per i padroni di casa. Dopo un inizio soporifero, al minuto 36 Gross spreca un calcio di rigore, il portiere Butland attende fino all'ultimo e riesce a intuire la direzione del penalty. Tre minuti più tardi il VAR cancella un gol a Mupay perchè viziato da un fallo su un calciatore del Palace .

All'inizio del secondo tempo doppia occasione colossale per il Brighton con Moder. Al minuto 47 l'attaccante di casa centra in pieno la traversa da dentro l'area, tre minuti più tardi liscia clamorosamente l'assist di un compagno, permettendo la presa facile di Butland.Al 72esimo Gallagher porta in vantaggio gli ospiti con una rasoiata che si insacca alle spalle dell'estremo difensore del Brighton. Allo scadere i padroni di casa acciuffano il pareggio con lo sfortunato autogol di Andersen, che nel tentativo di intercettare un passaggio pericoloso devia nella propria porta.