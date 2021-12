Brentford-Manchester City, le formazioni ufficiali: tridente offensivo per Guardiola

Le formazioni ufficiali di Brentford-Manchester City, match valido per la ventesima giornata di Premier League

La Premier League torna in campo con le due gare di oggi, mercoledì 29 dicembre. In campo Chelsea-Brighton alle 20:30 e Brentford-Manchester City alle 21:15, match validi per la ventesima giornata del massimo campionato britannico.