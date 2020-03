Brasile, Tite su Neymar: “È essenziale, ma non indispensabile. Ad ogni nostra partita mi chiedo sempre una cosa”

Il commissario tecnico del Brasile, Tite, ha tessuto le lodi di Neymar Jr senza esaltarlo troppo.

In un momento drammatico per il mondo intero e di conseguenza anche per il calcio, la rivista francese ‘France Football’ ha intervista il selezionatore brasiliano che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Neymar è essenziale in una squadra, ma non indispensabile. Ad ogni nostra partita mi chiedo come fare per tirare fuori il meglio da lui e come costruirgli intorno la squadra. La posizione in cui, secondo me, rende meglio sia a livello che di club che in nazionale è quella che occupava in modo stabile quando giocava nel Barcellona, ovvero da esterno offensivo che parte da sinistra e stringe verso il centro. Il livello di gioco che ha raggiunto in certi momenti è quello di Messi e Cristiano Ronaldo, e non ho mai visto Hazard, Griezmann e Pogba raggiungere certi livelli. Ma il Neymar di cui parlo è quello in piena salute fisica e mentale. Comunque vincere la Coppa senza di lui e resistere a certe pressioni ha fatto prendere coscienza al gruppo del nostro valore”.

