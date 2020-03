Borussia Dortmund, passione Ibrahimovic per Haaland: “È sempre uno dei migliori. Sul mio futuro vi dico che…”

Il grande impatto di Erling Haaland.

Continua a sorprendere il giovanissimo attaccante del Borussia Dortmund, che durante la finestra di mercato invernale ha lasciato il campionato austriaco e il Salisburgo – dopo appena un anno per trasferirsi alla corte del club tedesco -. Un cambio di maglia che non ha intaccato minimamente il suo strepitoso rendimento, anzi, lo score segna infatti ben 40 gol stagionali, numeri certamente non indifferenti per un giovane che a luglio compirà appena 20 anni. La via intrapresa per consacrarsi tra le stelle del calcio è quella giusta e secondo molti ricorda la parabola vissuta da un altro campione scandivano all’inizio della sua carriera, Zlatan Ibrahimovic. Non a caso, la stellina norvegese, intervenuto ai microfoni di ‘FourFourTwo’, ha rivelato di ammirare il campione svedese, attualmente sotto contratto con il Milan: “Mi piace la sua mentalità e il modo di vedere le cose, penso di aver sempre avuto quella fiducia nei miei mezzi. Mi piace anche come cambia squadra e Paese e, nonostante questo, è sempre uno dei migliori con tanti goal. Siamo entrambi attaccanti e alti ma abbiamo uno stile di gioco diverso ed è difficile confrontarci”.

Le grandi prestazioni offerte dal numero 17 del BVB sia in campionato che in Champions League hanno attirato l’attenzione dei più importanti club europei, su tutti Manchester United e Real Madrid: “E’ sempre bello quando dei club sono interessati, significa che hai fatto le cose nel modo giusto – ha sottolineato il classe 2000 -. Solskjaer? Quando sono arrivato al Molde ero un ragazzino, lui mi ha aiutato molto: è stato importante per la mia carriera. Fare il calciatore è quello che volevo fare da grande ed è quello che faccio. Ho sempre saputo che sarei stato un buon giocatore, ma tutto si è susseguito velocemente e questa velocità mi piace”, ha concluso Haaland.