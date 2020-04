Boca Juniors, la ricostruzione del caso Villa: le accuse di violenza della fidanzata, la difesa del calciatore e il comunicato del club

La difesa di Sebastian Villa.

Nella giornata di oggi la fidanzata dell’attaccante del Boca Juniors, Daniel Cortes, aveva denunciato sul proprio profilo Instagram il giocatore, accusandolo di averla picchiata ripetutamente nel corso degli anni e pubblicando alcune foto molto significative accompagnate dal testo che segue:

“Purtroppo oggi devo farlo, perché non ce la faccio più. Sono stati due anni in cui abbiamo vissuto insieme sofferenze e perdono, aspettando un cambiamento da parte sua che non è mai arrivato. Ci sono minacce, dice che danneggerà la mia vita e quella della mia famiglia chiamando persone cattive che lavorano nella mia città così che mi disperi vedendo i miei cari in pericolo. Faccio questo per paura perché quest’uomo che sembra maturo davanti alla stampa o in tv in realtà è un maltrattatore fisico e psicologico e ci sono molti testimoni. Non capisco come un ‘professionista’ sia capace di fare tanti danni e che, a causa delle cattive amicizie, mi minacci e mi umili. Sento un grande dolore a stare in un paese che non conosco e dove sono sola senza la mia famiglia, senza poter scappare. Questo è il vero Sebastian Villa, che maltratta le donne, perché non sono stata l’unica. Ho solo chiesto a lui e ai suoi agenti un aiuto per tornare nel mio paese, per stare con la mia famiglia e mia figlia, l’unica cosa di cui ho bisogno al momento. Non ho altra scelta per il benessere della mia famiglia, perché è capace di qualsiasi cosa. Non sanno che tipo di uomo sia“.

Immediata la risposta di Villa, che con un breve video sul suo profilo Instagram ha spiegato: "Non capisco le ragioni di questo sfogo, né quale sia l'obiettivo. In questi giorni non mi trovo a casa mia. Ho una madre, delle sorelle, cugine, nipoti e non farei mai nulla del genere a una donna. Sarà tutto chiarito nelle sedi opportune". Successivamente il giocatore, stando quanto riportato dai media argentini, ha inviato un messaggio su Whatsapp ai suoi compagni di squadra per spiegare l'accaduto, affermando di non aver mai toccato la sua fidanzata e che quanto affermato da quest'ultima era assolutamente falso. Il centravanti colombiano ha confermato inoltre che "chiarirà presto le cose" e ribadito la sua innocenza. Nel testo del messaggio ci sarebbe comunque una parte compromettente, dove il giocatore afferma "in questo periodo non l'ho toccata". In attesa di chiarimenti, il Boca Juniors si è espresso in merito alla questione con un breve comunicato ufficiale: "L'Atletico Boca Juniors, a seguito dei fatti divenuti di pubblico dominio che hanno coinvolto un tesserato della prima squadra del club, è già in contatto con l'entourage di avvocati del giocatore per approfondire la vicenda e adottare eventuali provvedimenti. Da questo momento, il club è a disposizione delle autorità e della giustizia e collaborerà al fine di chiarire la vicenda, in conformità dell'impegno assunto dalla società in materia di diritti umani e questioni di genere. Il club ribadisce il suo impegno nella difesa dei valori di uguaglianza e rispetto, ritenendosi un attore sociale determinante in questa lotta volta a sradicare la violenza di genere, in tutte le sue espressioni".