Boca Juniors, il sogno di Dani Alves: “Vorrei chiudere la mia carriera a La Bombonera”

Il sogno di Dani Alves.

Nel corso dell’ultimo decennio, Dani Alves è stato da molti considerato il miglior terzino destro del mondo: il brasiliano ha sempre dimostrato una spiccata propensione a trovare la via della rete, unendo alle abilità difensive una classe e una qualità tipica degli esterni offensivi che gli hanno permesso anche di ricoprire spesso il ruolo di ala nel tridente di un classico 4-3-3.

Il terzino brasiliano nel corso della sua lunga carriera ha militato nei migliori club d’Europa, vestendo per tanti anni la maglia del Barcellona, per poi trascorrere un anno alla Juventus e infine due stagioni al PSG. Nel corso della passata sessione estiva di calciomercato, Dani Alves ha sciolto il contratto che lo legava al club francese ed è ritornato in Brasile, firmando con il San Paolo e scegliendo di indossare la maglia numero 10.

Il giocatore compierà tra poche settimane 38 anni, ed ha dunque iniziato a valutare la possibilità di terminare la sua carriera professionistica: visto lo stop per l’emergenza Coronavirus, il suo club attuale potrebbe non avere la disponibilità economica necessaria per pagargli lo stipendio dovuto, vedendosi costretta a rescindere il contratto. Per tale ragione, durante una diretta Instagram Dani Alves ha parlato delle opzioni realizzabili per il suo futuro, svelando il suo desiderio di chiudere la carriera da professionista giocando a La Bombonera con la maglia del Boca Juniors: “Non sarebbe male. Sapete l’affetto che ho per il Boca e non sono solo chiacchiere, non lo dico per illudere la gente o perché si parla di una grande squadra. Questo club mi ha sempre suscitato sensazioni particolari, quando guardi il calcio ci sono delle situazioni in cui ti identifichi”.

Già in passato, il terzino brasiliano aveva manifestato la sua passione nei confronti di uno degli stadi più belli e carichi di simbolismo nel mondo del calcio, definendo La Bombonera come “un tempio del calcio mondiale”.