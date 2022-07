Bernardeschi: “Io primo tifoso della Juve. Atalanta? Mi voleva fortemente, ma…”

Torna a parlare della Juventus e lo fa a pochi giorni dal suo approdo al Toronto, il jolly offensivo Federico Bernardeschi, a cui è stato deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per lui 12 reti segnate e 24 assist effettuati in 5 stagioni in bianconero. Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, l'esterno ha ripercorso la sua avventura a Torino svelando inoltre un retroscena di mercato.