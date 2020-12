Benfica, la confessione di Vertonghen ”Avrei dovuto smettere, il lockdown mi ha salvato”

Le verità di Jan Vertonghen.

Il difensore, attualmente in forza ai portoghesi del Benfica, ha svelato alcuni retroscena concernenti il suo passato. Nel corso di un’intervista rilasciata al portale belga Sporza (rete radiofonica e televisiva), l’ex Tottenham si è infatti concentrato sul grave infortunio occorsogli nella sfida di Champions League contro l’Ajax. Il colpo subito alla testa da Vertonghen nel corso di quella sfida gli procurò delle problematiche anche nelle successive gare.

L’ex centrale con il vizietto del gol ha dichiarato di essersi riuscito a riprendere grazie alla sospensione del campionato a causa del lockdown, tale stop gli permise infatti di recuperare al meglio.

VIDEO Inter-Bologna, Eriksen e il cambio di Conte al 91′: la faccia del danese scatena i social

”Molte persone non lo sanno, ma ho sofferto molto per quel colpo alla testa contro l’Ajax. Ho avuto vertigini e mal di testa. Questa è la prima volta che ne parlo. Non avrei dovuto continuare a giocare, mi ha colpito in totale per nove mesi ed è per questo che il mio rendimento è calato in quel periodo. Non molti lo sapevano, era una mia scelta, non incolpo nessuno. Ogni volta c’era un nuovo impatto. Poi è arrivato il blocco per la pandemia e ho potuto riposare per due mesi, dopodiché è andata molto meglio”.