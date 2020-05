Belgio, vicino il rinnovo di Martinez: il ct spagnolo pronto a firmare fino al 2022

Roberto Martinez vicino a rinnovare il proprio contratto con il Belgio.

Il commissario tecnico della Nazionale belga potrà continuare a sedere sulla panchina dei Diavoli Rossi con i quali ha conquistato un terzo posto importante ai Mondiali del 2018 in Russia. Il selezionatore classe ’73 guida il Belgio dal lontano 2016, prima per lui una lunga esperienza in Inghilterra dove ha allenato Swansea, Wigan ed Everton. Lo stesso Martinez sembra aver raggiunto un accordo di massima con la Federazione per continuare la sua avventura su questa panchina, almeno fino al 2022.

