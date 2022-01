Bayern Monaco-Borussia M’Gladbach: bavaresi sconfitti 2-1, non basta Lewandowski

Il Bayern Monaco cade in casa contro il Monchengladbach. Prima sconfitta dopo sei vittorie di fila, in gol Lewandowski per i bavaresi, Neuhaus e Lainer per gli ospiti

⚽️

Nella prima partita del 2022 il Bayern Monaco cade in casa contro il Borussia Monchengladbach. I bavaresi, primi in classifica, perdono in campionato dopo sei vittorie consecutive nella diciottesima giornata di Bundesliga.

Tanti assenti per Nagelsmann, tecnico del Bayern. Positivi al Covid diversi titolari tra cui Sanè, Neuer, Goretzka, Tolisso e Davies. Bavaresi in vantaggio dopo diciotto minuti con il solito Lewandowski, che raccoglie un passaggio filtrante di Muller e fulmina il portiere avversario.

Gli ospiti ribaltano però la gara nel giro di cinque minuti. Al minuto 27 Neuhaus firma il pari, al minuto 31 è invece Lainer a siglare la rete del vantaggio, con un colpo di testa conseguito da un calcio d'angolo dalla destra.

Il Bayern ci prova nel finale di primo tempo ancora con il bomber polacco, ma il suo tiro si stampa sul palo. Grande occasione anche per il Gladbach, l'estremo difensore di casa, Ulreich, risponde presente con una gran parata.

Secondo tempo meno intenso della prima frazione, unica occasione rilevante quella di Muller, fermato però da Sommer.

Di seguito la classifica aggiornata in attesa delle gare di domani, 8 gennaio:

Bayern Monaco 43 *

Borussia Dortmund 34

Friburgo 29

Bayern Leverkusen 28

Hoffenheim 28

Eintracht Francoforte 27

Union Berlino 27

Colonia 25

Magonza 24

RB Lipsia 22

Borussia Monchengladbach 22 *

Herta Berlino 21

Bochum 20

Wolfsburg 20

Augusta 18

Stoccarda 17

Bielefeld 16

Furth 5

*una partita in più