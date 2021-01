Basaksehir-Sivasspor, pari fantasma in Turchia: ondata di gelo e nevicata abbondante, ospiti “invisibili”

Non smette di essere protagonista nel panorama mondiale calcistico l’İstanbul Başakşehir.

Champions League, follia in PSG-Istanbul Basaksehir: il quarto uomo accusato di frasi razziste e partita interrotta

Questa volta lo scenario non è quello della Champions League, bensì la Süper Lig, ovvero la prima divisione del campionato turco. Il motivo? L’ondata di gelo che si è abbattuta su tutta l’Europa ed in particolare in quel di Madrid, con il conseguente rinvio di una partita dell’Atletico del Cholo Simeone, è arrivata anche in Medio Oriente.

Liga, l’Atletico Madrid supera il Siviglia: colchoneros sempre più primi, insegue il Real Madrid. La classifica aggiornata

Tuttavia – nonostante la fitta neve abbattutasi sul terreno di gioco, rendendolo del tutto impraticabile – la gara tra il Sivasspor e Besaksehir si è giocata regolarmente. E le immagini non sono certamente passate inosservate. Gli ospiti, infatti, sono scesi in campo indossando la divisa bianca che li ha resi praticamente invisibili agli occhi degli spettatori; maglie arancioni, invece, per il Besaksehir, in perfetta simbiosi con il colore del pallone. Un pari fantasma, dunque, è quello maturato allo Stadio ‘Başakşehir Fatih Terim‘. Una gara che con ogni probabilità sarebbe stato più consono rinviare a data da destinarsi.

VIDEO Psg-Basaksehir, in ginocchio con una maglia speciale: al ‘Parco dei Principi’ tutti uniti contro il razzismo

Di seguito, le immagini.