Barcellona, Puyol: “La carriera di Messi è ancora lunga, non credo lascerà i blaugrana”

Carles Puyol tesse le lodi di Lionel Messi.

L’ex difensore e capitano del Barcellona, attraverso le colonne di Marca, ha parlato di come il campione argentino difficilmente possa decidere di lasciare i blaugrana.

“Messi ha 32 anni, uno come lui può giocare fino a 38 anni, perché ha cura di se stesso. In una sola parola: sa gestirsi al meglio. Non riesco a capire perché si parla di un suo possibile addio al club, anche perché adesso è qui. L’unica cosa che va fatta è vincere il più possibile con il suo contributo”.

