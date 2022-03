Balotelli: “Mio livello? Come quello di Messi e CR7. Il più grande errore…”

L'attaccante italiano, Mario Balotelli, ripercorre la sua carriera non nascondendo qualche rimpianto legato al passato

Torna a far parlare di sé Mario Balotelli, intervistato ai microfoni di The Athletic, per raccontarsi a 360° e ripercorrere alcune tappe della sua carriera. A fare discutere, in particolare, alcune dichiarazioni di SuperMario in cui si sofferma sulle sue qualità azzardando un paragone con Messi e CR7.