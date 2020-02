Atletico Madrid-Liverpool, Alexander-Arnold: “Io Pallone d’Oro? Non gli darei importanza, ho altri obiettivi”

Questa sera all’Estadio Wanda Metropolitano andrà in scena il match tra l’Atletico Madrid e il Liverpool.

Il match valido per gli ottavi di finale della Champions League è una gara dal sapore particolare per i colchoneros che vogliono riscattare l’annata non troppo positiva vissuta in campionato attraverso le prestazioni in Europa. Di fronte si troveranno i campioni d’Europa in carica che hanno già messo le mani su campionato inglese e hanno così la possibilità di concertarsi al 100% sul torneo. Sulla sfida di questa sera si è espresso il laterale dei Reds, Trent Alexander-Arnold, che si è anche soffermato sulle frasi di Cafù che lo ha indicato come possibile candidato al prossimo Pallone d’Oro.

“Sono molto grato per le parole che ha detto, parliamo di una leggenda di questo sport. Cerco di esprimere tutto il mio potenziale in campo, ma questo è un gioco di squadra e se sono il giocatore che sono oggi lo devo ai miei compagni e al mio allenatore. Io cerco di concentrarmi su una partita alla volta, ma se in futuro dovesse arrivare il Pallone d’Oro non credo che gli darei l’importanza che gli danno altri giocatori perché per me la cosa più importante è vincere trofei con la mia squadra”.