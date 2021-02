Atletico Madrid, Cerezo: “Simoene resta qui, adesso parlo io. Tutto sul suo rinnovo”

Secondo Enrique Cerezo la permanenza di Diego Simeone all’Atletico Madrid non è in discussione.

Il numero uno della società rojiblanca è intervenuto in diretta televisiva presso il programma El Larguero per parlare del futuro del tecnico argentino. Dopo un inizio di stagione entusiasmante e un primato in Liga saldamente in controllo, la squadra del Cholo ha compiuto alcuni passi falsi nelle ultime uscite che hanno fatto presagire a tifosi e addetti ai lavori un possibile calo di concentrazione di tutto l’ambiente. Anche per questo motivo si era pensato ad un cambio di gestione tecnica nella prossima stagione, chiudendo così un comunque soddisfacente ciclo sotto la guida dell’ex allenatore del Catania.

Tutto ciò non sarebbe fattibile, invece, a detta dello stesso Cerezo, che ha spiegato come la permanenza di Simeone sia uno dei punti fermi del club colchonero, sulla quale basare il prossimo futuro. Ecco le parole del patron degli spagnoli:“Sta benissimo con noi, con voglia e felice dei suoi giocatori. E mi sembra che abbia rinnovato. Non pensiamo quindi ad altro”.